Cansada de las críticas, Ivana Nadal anunció que se va de la Argentina

“No puedo controlar cómo va a reaccionar la gente. La verdad es que no entiendo a este medio ni a esta sociedad. Lo que veo es que están muy dolidos y que la única forma que tienen de reaccionar ante lo desconocido es con odio, con desconfianza, maltrato y violencia. Gracias a Dios ya me voy de este país a fin de año, deseándoles igualmente que sanen, que en algún momento puedan ser mejores personas. Si vos supieras la cantidad de personas que hay del otro día que están agradecidos del mensaje que les doy, de la cantidad de gente que ayudo”, le dijo Nadal a su interlocutor, revelando así su drástica decisión de abandonar la Argentina.

En el día de ayer, la influencer había compartido otro posteo con intenciones optimistas. “Si andás sin un mango y tenés ganas de renovar un poco tus energías, ponete música y hacete estos ejercicios. Lo único que necesitás es tu cuerpo y ganas de estar mejor. De adentro hacia afuera, no te olvides. No importa tener abdominales, importa sentirte bien“, escribió la panelista junto con un video en el que se la ve bailando y haciendo ejercicio en la red social donde posee más de dos millones de seguidores.

