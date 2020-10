Captan el momento en que un grupo de ovnis “se posó” sobre un estadio de béisbol

Un investigador estadounidense llamado Scott C. Warring explicó en su sitio blog UFO Sightings Daily que se podría tratar de no una sino de cinco naves separadas. “El estadio está a 29 km de Tokio. Los ovnis se ciernen sobre la bandera japonesa en la parte superior del estadio. Los cinco orbes brillantes funcionan al unísono, pero creo que son cinco diferentes naves”.

