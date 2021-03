Caramelito Carrizo habló de la enfermedad de su hermano

Martín Carrizo sufre de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular que se origina cuando las células del sistema nervioso -llamadas motoneuronas- disminuyen gradualmente su funcionamiento y mueren, lo que provoca una parálisis muscular progresiva. Para mejorar su salud, a finales de 2019 viajó a los Estados Unidos acompañado de su hermana, la conductora Cecilia Caramelito Carrizo, con el objetivo de realizar un tratamiento experimental ya que todavía la ciencia no ha encontrado una cura. Pudo pagar todos sus gastos luego de realizar una campaña masiva en la que lo ayudaron cientos de personas.

La semana pasada, el ex baterista del Indio Solari anunció a través de Instagram que no continuará con el tratamiento en el exterior porque le resulta imposible pagarlo. “Siento que debo ir por otro lado, aprovechar lo que aprendí y la experiencia vivida en esa clínica para seguir peleando desde mi casa. Todo es positivo, gracias a todos ustedes pude viajar, y lo más importante que me ayuda a seguir avanzando fue la experiencia vivida y sacarme de la cabeza qué hubiese pasado si no iba a Miami”, continuó el ex ANIMAL, que completó el texto agradeciendo al equipo médico y manifestando su deseo de curarse de una vez por todas: “Cada vez confío más en Dios y permanentemente me da señales de que está acompañándome”.

Este lunes, Caramelito habló de la decisión que tomó su hermano en una entrevista con Intrusos: “Es muy alto el costo y para nuestra realidad resulta inalcanzable, gracias a tanta ayuda de tantas personas que colaboraron en la campaña que hicimos el año pasado, nos ayudaron de manera impresionante”. Además, explicó que cuando viajaron al exterior, la enfermedad de Martín estaba bastante avanzada y durante los primeros meses de tratamiento se notaba “cierta mejoría en la parte muscular”.

Durante la charla, la creadora de Caramelito en Barra no pudo evitar contener las lágrimas cuando le preguntaron sobre su decisión de acompañarlo a los Estados Unidos y dejar a sus hijos y a su marido. “Yo sentía que tenía que estar a su lado”, dijo llorando. “Yo puse en stand by mi vida absolutamente, dejé todo. Está mal decir que dejé todo… Tal vez eso tenga una connotación negativa. Hice todo lo que deseaba hacer. Es lo más lindo en lo peor que nos pasó en la vida”, agregó. Luego, señaló que para sobrellevar mejor todo este proceso, decidió empezar terapia: “La psicóloga me dijo: Vos estás paralizada con él’. Es mimetizarme a lo que él vive”.

Por otra parte, Caramelito explicó que Martín seguirá con su tratamiento en la Argentina: “Él va a seguir haciendo una mezcla de cosas, entendió la importancia de bajar mil cambios, de focalizarse para ver si algo mejora”. Y manifestó que muchas de las publicaciones en el mundo se refieren al estrés emocional como una de las posibles causas de la enfermedad. “Ese trabajo que hizo en los Estados Unidos fue un proceso de autoconocimiento, de investigar hasta dónde llega en todo sentido”, afirmó.

Por último, Carrizo manifestó que el posteo de su hermano fue principalmente para agradecer por toda la ayuda y el amor que ha recibido desde que anunció que estaba enfermo. “Aunque él no va a volver (a los Estados Unidos), entiende que fue muy positivo y que lo logró. Se sacó la duda y trajo un montón de herramientas para seguir utilizándolas…. Martín no deja de tener esperanzas”, finalizó. (Infobae)

