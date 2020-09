Carla Conte confirmó su separación de Federico Rozas

A pesar de que hace algún tiempo atrás Carla Conte había dicho que no quería repetir una relación monogámica, hace un año y cuatro meses la conductora blanqueó el romance con Federico Rozas. Sin embargo, en el mediodía del sábado, la modelo confirmó su ruptura con el cineaste.

En una charla con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, ciclo radial que se emite por La Once Diez, Conte reveló que ya no está más en pareja y que es un momento de poder disfrutarse a ella misma.

Luego de que la periodista le dijera que está “contenta y enamorada con Fede”, entre risas, Carla apuntó: “Bueno… No estaría sucediendo en este momento de la vida. Estoy con introspección”.

A pesar de haber dado la triste noticia, la conductora se mostró satisfecha con la decisión y confesó que está atravesando un momento de tranquilidad: “Estoy tranquila, con calma. También es un momento de ponerle mucha energía a mí, a mi familia y a ver para dónde voy a ir”.

Consultada por Catalina sobre sus dichos anteriores sobre abrir las relaciones y darse la posibilidad de experimentar romances con mujeres, Conte aclaró: “Si, no sé. Ahora no pienso en otra pareja. Aparte conocer a alguien en este contexto (de pandemia) es una locura. Estoy muy metida en mí y qué voy a hacer de mi vida”.

Por otra parte, Carla habló sobre su sorpresiva salida del ciclo de Confrontados y cómo eso afectó su trabajo y su ánimo: “A principio de año cuando se cayó lo de Confrontados me puso mal. Yo no lo esperaba, de hecho teníamos hablado el año de laburo, yo proyectaba otra y fue muy sorpresivo. Me re angustié pero al toque arrancó la cuarentena, y me pareció todo tan grave lo que pasaba que lo mío quedó de lado. Tengo casa, comida… Y a la tele no le puedo pedir nada porque está colapsada”.

Además, Carla Conte reveló que en este momento se encuentra sin trabajo y que está buscando la manera de ingeniárselas: “A mí esta situación me abrió la cabeza sobre qué puedo hacer y qué no, y esta situación también hizo que esté más con mis hijos. Estoy tratando de armarme por otros lugares que no sean la tele. Estoy conectada con mis redes, armando contenidos para encarar por ahí. También estoy diseñando ropa con una amiga a ver si vamos por ese rubro. No quiero esperar a que alguien me llame a ver si tengo laburo o no”.

Fuente: Paparazzi

Comentarios

comentarios