Carla Vizzotti descarta Fase 1: “En este momento no estamos pensando en medidas de confinamiento”

En el marco de la conferencia de prensa que encabezó en la Casa de Gobierno junto a sus pares de varias provincias y de la ciudad de Buenos Aires luego de un nuevo encuentro del Consejo Federal de Salud, Vizzotti aclaró que “en este momento no estamos pensando en medidas” de confinamiento y explicó que “no estamos en marzo de 2020, tenemos un camino recorrido y la perspectiva que había en marzo pasado no es la misma que la de este año, hay todo un conocimiento en torno a los cuidados por parte de la población que antes no se tenía”.

