Carlos Menem fue hospitalizado para nuevos estudios

Tras esas semanas de internación en el Instituto del Diagnóstico, Carlos Menem fue ingresado nuevamente y su estado de salud causó preocupación, pero su cardiólogo personal explicó que el ex presidente “siempre estuvo bien y que no hubo una recaída, sino que se lo volvió a internar para hacerle controles y estudios más específicos de los riñones y la diabetes”.

You May Also Like