Carlos Rottemberg disparó contra Susana Giménez por sus dichos sobre la pobreza

El productor teatral fue tajante a la hora de referirse a las polémicas declaraciones hechas por la diva de los teléfonos.

Van pasando los días y las escandalosas declaraciones de Susana Giménez no dejan de dar tela para cortar. Esta semana, Carlos Rottemberg estuvo invitado a Intratables y fue más que claro a la hora de hablar sobre los dichos de la diva, quien planteó que quienes sufren la pobreza en Argentina deberían “trabajar la tierra o tener gallineros”.

“El hecho de ser una figura popular, como el caso de Susana y tantas otras, no me obliga a prestarle atención a declaraciones con las que no comulgo. Yo trato de escuchar a quien le tengo respeto cuando opina. A Susana no le prestó atención“, empezó diciendo el productor teatral.

En ese sentido, Rottemberg habló sobre la situación actual de la economía: “En este país hasta hace dos años era más negocio comprar LEBACS que producir. No comulgo con las ideas de Susana, la opinión de ella responde al gobierno de Macri que apoyó“.

“A mí que no me cuenten lo que es la cultura del trabajo. Hablar de la falta de cultura del trabajo es una cachetada para cualquier trabajador que se levanta a las 5 de la mañana y toma tren y colectivo para llegar a su trabajo“, agregó Rottemberg. (Revista Pronto)

