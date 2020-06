Carlos Tévez, a horas de quedar libre de Boca

Cuando termine este 30 de junio finalizará el contrato de muchos jugadores en el fútbol argentino y uno de estos casos es nada menos que el de Carlos Tévez. El ídolo de Boca, a pocas horas de que termine su vínculo, todavía no acordó su continuidad y todo hace pensar que no habrá un cierre en esta jornada.

¿Cuál es hoy el principal obstáculo?: más allá de las declaraciones cruzadas de los últimos días, el inconveniente pasa por la extensión del nuevo contrato. Tévez declaró en su última aparición pública que pretendía jugar seis meses más y en diciembre iba a ver cómo estaba. Hasta deslizó la posibilidad de retirarse en alguno de los clubes en los que ya estuvo, como Corinthians de Brasil o West Ham de Inglaterra.

Carlitos afirmó que en Argentina no jugará en otro equipo que no fuera Boca, pero no descartó la posibilidad de irse al exterior después de diciembre en caso de no seguir en el “Xeneize”.

¿Cuál es la postura de Boca? Ni seis ni 18 meses. La institución conducida por Jorge Amor Ameal y que tiene a Juan Román Riquelme como cabeza del Consejo de fútbol, pretende renovarle al ídolo por un año. Parece difícil que esta diferencia se pueda saldar este mismo martes y Tévez puede, técnicamente, quedar en libertad acción a la brevedad.

Fuente: TyC Sports

Comentarios

comentarios