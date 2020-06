Carlos Tevez quiso ir a jugar al golf en Tandil y no lo dejaron pasar

Carlos Tevez, que decidió pasar la cuarentena en Maipú, quiso ir a jugar al golf en la ciudad de Tandil, en el Golf Valle de Tandil, más precisamente, pero le negaron la entrada.

“Llegó a Tandil para ver si podía jugar al golf, pero no pudo entrar. Yo no estaba en el puesto, pero la inspectora me lo pasó al teléfono y charló directamente conmigo. Él creía que como Tandil estaba en fase 5 y se habían habilitado los deportes podía pasar”, explicó el director de Control Vehicular Walter Villarruel.

“Él tenía un permiso de circulación de los que se solicitan en la aplicación CuidAR, tengo entendido que venía de un campo cerca de Maipú, no estaba en Buenos Aires”, detalló Villarruel.

Lo más destacado, para Villarruel, es que el Apache no hizo ningún tipo de problemas tras la negativa: “Le expliqué que los deportes están habilitados pero para los tandilenses, que en esta ocasión no podía ingresar. No tuvo ningún inconveniente en retirarse. Fue muy amable, dijo que cuando se termine todo iba a venir. Más allá de la figura que es, como persona entendió y se volvió”.

(M1)

Comentarios

comentarios