Carmen Barbieri reveló cómo lleva el tratamiento Fede Bal

“Creo que a fines de julio le hacen los estudios definitorios. Estamos esperando a ver qué va a pasar, si es que se reduce el tumor y no hay que operarlo, o si no se redujo y hay que operarlo. El mientras tanto es terrible y hay que saber llevarlo”, prosiguió.

“El otro día lo vi muy cansado, venía de hablar con los médicos y hacerse otro análisis de sangre. Y me decía que lo que tiene es incertidumbre porque los médicos todavía no le pueden decir cómo va el tratamiento”, explicó.

