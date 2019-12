Carna explicó su polémico saludo pornográfico para Navidad

Jorge “carna” Crivelli se caracteriza por ser un gran humorista. De hecho, saltó a la fama con los sketchs en Showmatch y desde entonces acompaña a Marcelo Tinelli en el ciclo cada año. En esta oportunidad, se hizo viral por un video en el que se autofilmó dando un mensaje navideño a sus amigos con una película porno de fondo. Accidentalmente esa dedicatoria se hizo pública y rápidamente desató la polémica en las redes.

Tras los sucesivos mensajes, llamados de los medios y lapidarias críticas en las redes sociales, Carna habló con El Trece y aclaró: “Fue un video que subí a dos grupos de amigos míos: uno de Videomatch y otro de amigos del club. Uno se lo pasó a otro grupo y se viralizó. No había intención de que la gente lo viera, solamente mis amigos” y puntualizó: “Obviamente era un chiste. No tenía ninguna intención de subirlo a ninguna parte ni nada por el estilo, pero ya se había difundido por todos lados. Me llamaron hasta desde Corea para hablarme del video así que, antes de que lo subiera otro, lo subí y después lo bajé“.

Respecto a la película porno que se emitía de fondo en su video añadió: “Lo hice a propósito. Si ves el video se nota. Si voy a producir un saludo navideño no estoy lookeado así nomás. Además se puede ver cómo yo miro a cámara para que la pantalla de atrás entre en el cuadro“.

Sin embargo, lejos de enojarse, se tomó el episodio vergonzoso con mucho humor: “​Como sea, el video parece haber rendido sus frutos en lo que a viralización respecta. Y, al menos como saludo navideño, fue original“.

Recordemos que en el video Carna se muestra de entre casa y le dice a sus amigos: “Muchachos quiero aprovechar que están llegando las fiestas, quizás después no nos vemos, les deseo que lo pasen lindo con sus familias y que tengan un lindo 2020” mientras que de fondo corrían imágenes sexuales explícitas. (Exitoína)

Comentarios

comentarios