Carolina Amoroso habló sobre los rumores de romance con Diego Leuco

Carolina Amoroso de lunes a viernes se luce en las señales de Canal 13, y en el canal de cable Todo Noticias. Y, por eso, el fin de semana estuvo como invitada de Juana Viale en la mesa de Mirtha Legrand. Con mucha buena onda, la bella periodista habló con Implacables de todos los temas, pero el que más importó fue su relación con Diego Leuco, el conductor de Telenoche, con quien se la vinculó.

“Desde ya aclaró que no es así, es un compañero del canal, nada más. Son cosas que se generan y uno no sabe de donde pueden salir esa información. Te aseguro que no es así. Es un muy buen compañero y compartimos el espacio de trabajo, nada más”, afirmó de entrada Carolina Amoroso.

Y agregó: “Al principio fue un sorpresón porque vengo de laburar con un perfil mucho más bajo y me generó sorpresa. Al principio, no sabes de dónde puede salir y te preocupas. Después lo naturalizas y hacés el trabajo, lo que tenes que hacer, que es decir no, no es así y listo”, firmó.

Desde su lugar de comunicadora, y en medio de la pandemia, la periodista se refirió a cómo vive este momento: “Es angustiante para todos. Todos los que salimos estamos siempre pensando, no sólo en que corremos un riesgo nosotros, que nos exponemos, sino que también estamos exponiendo a otros”, expresó.

“Tengo a mi mamá que siempre tuvo problemas de presión arterial y, por supuesto, la primera persona que se me viene a la cabeza es mi mamá. Tratando de cuidarme yo y cuidar a los demás, haciendo las cosas muy conscientemente, incluso las que tenemos naturalizadas. No hay que bajar la guardia porque hay un montón de casos”, terminó. (Paparazzi)

