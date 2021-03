Carrascal reveló qué le dijo Gallardo tras su última expulsión

El futbolista de River Jorge Carrascal fue muy criticado sobre el final de la temporada pasada luego de ser expulsado en el encuentro de ida ante Palmeiras por la semifinal de la Copa Libertadores, partido que el Millonario perdió por 3-0. Sin embargo, el entrenador Marcelo Gallardo, lejos de reprenderlo, trato de apoyarlo y aconsejarlo, según reveló el colombiano.

“Me dijo que me hablaba en su rol de entrenador, pero que también se ponía en el lugar de jugador porque también le tocó pasar por alguna situación de esas y me dijo que lo importante es que estuviera bien y que de los errores se aprende y ayudan a madurar para que no se vuelvan a cometer más adelante”, confesó en declaraciones al diario Clarín.

No obstante, más allá del apoyo de su técnico y compañeros, el juvenil de 22 años aún se lamenta por aquel hecho: “Me agarró un bajón. Me deprimí después de ver lo que hice. Me sentí muy triste, muy mal porque no es bueno hacer eso. Me sentí mal y le pedí disculpas al grupo. Pero uno aprende de todo. Cuando uno está adentro del campo siente una adrenalina distinta. Y en ese momento no sé, me enojé mucho, no sé qué me pasó”, apuntó.

A su vez, el surgido en Millonarios elogió a su DT: “Es una gran persona, extraordinaria. Es una de las personas que me ayudan a crecer como futbolista. Me da consejos. Es muy humilde. Quiere lo mejor para sus jugadores. Y nos contiene mucho. Me ayudó mucho a posicionarme, a tener un buen control, a tener que correr, a regresar, a hacer los esfuerzos. Cuándo tengo que correr, cuándo tengo que hacer pausa, en qué momento gambetear”, destacó.

CARRASCAL CONFESÓ QUÉ SIGNIFICA USAR LA 10 DE RIVER

El mediocampista se refirió a lo que significa llevar la número “10” del “Millonario”: “Me cayó de sorpresa. Pero cuando el profe (por Gallardo) me lo dijo, pensé en la historia que tiene la ’10’ de River. Y yo siento que vengo haciendo bien mi trabajo y si me dieron la ’10’ es porque el profe confía mucho en mí y porque el equipo me ha ayudado a crecer y a trabajar. Estoy feliz por tener la ’10’“, afirmó.

Comentarios

comentarios