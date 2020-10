Casación declara “mal concedido” recurso del periodista Santoro y advierte por competencia del caso

Los jueces aludieron a la “imperiosa necesidad de que se establezca y precise el objeto procesal de la encuesta; cuestión que resulta trascendental no sólo a fin de no menoscabar los derechos y garantías que asisten a los justiciables, sino también, justamente, para la correcta determinación de las cuestiones de competencia planteadas por las partes, asegurando de este modo -por añadidura- la adecuada administración de justicia”.

