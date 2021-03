Casación le negó a De Vido la posibilidad de que la Corte revise su condena por la tragedia de Once

En este sentido, el juez Hornos sostuvo que “que el recurso extraordinario federal traído a consideración del Tribunal por la defensa particular de Julio Miguel De Vido para que se pronuncie acerca de su viabilidad formal no puede ser autorizado” y que si bien se dirige “contra una sentencia definitiva emanada por el Tribunal superior de la causa”, el mismo exige “que la sustancia del planteo en que se funda implique el debate de una cuestión federal” lo que “no ocurre”, estima el fallo.

El fallo añade que la sala en cuestión “ha explicado de manera razonada y coherente los motivos por los cuales se confirmó la absolución de De Vido por el suceso nro. 2; motivo por el cual, el mero criterio discrepante de la parte sobre el particular, no implica el debido planteamiento de una cuestión federal suficiente que amerite la intervención del Alto Tribunal”.

