“Casi no existe el virus de la gripe circulando”, contó el ministro de Salud bonaerense

“Por la cuarentena, no tenemos influenza ni otras virosis que nos lleven a la muerte. Casi no existe el virus de la gripe circulando. Quiero decir que es imposible pensar que en un invierno no haya fallecidos de causas respiratorias agudas. Estamos tratando de hacer todo para que sea la menor cantidad posible. El punto central de todo el esfuerzo es prevenir pero, además, que a nadie le falte el recurso de la cama de terapia intensiva, porque ahí se dispara la cantidad de fallecidos”, afirmó.

