Centurión confirmó que lo llamaron de Boca

Sin futuro definido de cara a la próxima temporada, Ricardo Centurión confirmó que recibió una comunicación desde Boca en los últimos días para interiorizarse en su situación. El préstamo en Vélez finaliza el 30 de junio y deberá volver a Racing, aunque no sabe si tendrá lugar en el plantel de Sebastián Beccacece.

“Me llamaron. No (Juan Román) Riquelme directamente, pero sí gente que trabaja en el club, para saber un poco más de mi contrato”, aseguró en La Oral Deportiva.”Estoy tranquilo y si se da, lo tomaré como que es el momento; y si no se da, son cosas de la vida. El hincha y los dirigentes actuales saben lo que pienso y siento”, manifestó.

Al mismo tiempo, contó que mantiene diálogos con Riquelme habitualmente: “Con Román tengo contacto, hasta he pateado alguna pelota con él y esas son cosas que te quedan para toda la vida”, comentó el surgido en la “Academia”, quien vistió la azul y oro entre 2016 y 2017 (24 partidos, ocho goles y un título local).

Por otra parte, el delantero de 27 años afirmó que quiere quedarse en el país: “Me va a hacer bien seguir otro año en Argentina, donde sea que me toque para hacer las cosas bien, llegar a mi nivel y después sí volver a Europa u otro lugar”, respondió Centu.

En referencia a su paso por Vélez, analizó: “Me sentía muy bien con (Gabriel) Heinze, aprendí muchísimo, pero justo me agarró este parate. Con un año bueno, haciendo bien las cosas y portándome bien, sé que puedo dar que hablar“. Con “El Fortín” pudo jugar ocho encuentros y gritar dos tantos en 2020.

Finalmente, Centurión no le cerró las puertas a Racing, dueño de su pase y donde tiene contrato hasta fines de 2021: “Con Beccacece no hablé nunca aún, pero siempre digo que me gustó mucho su idea de juego”, explicó. Tras la polémica salida en 2019, post pelea con Eduardo Coudet en pleno Monumental, ¿le abrirán de nuevo las puertas en Avellaneda?

