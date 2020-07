Certezas en la incertidumbre y fortalecer las redes sociales como formas de cuidar la salud mental

Finalmente, el psiquiatra propuso “organizar rutinas, agarrarse de certezas”, pero también permitirse “momentos de bajón, de depresión” y no tomar a los trastornos de ansiedad, sueño o sexualidad como “enfermedades, sino como síntomas. ‘Está bien no estar tan bien’, como dice una de nuestras placas”.

El titular de Proyecto Suma consideró que es necesaria una diferenciación entre confinamiento y aislamiento: “Una cosa es el confinamiento necesario para que no se reproduzca el virus y otra distinta es el aislamiento, que significa ‘no estar en contacto con nadie’. Estamos de acuerdo con que nos confinemos, pero no con que nos ‘aislemos'”, matizó.

