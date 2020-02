Charlie Watts cree que David Bowie “no fue un genio musical”

Un integrante legendario de los Rolling Stones minimizó fuertemente la importancia de la música del “Duque Blanco”.

Nadie esperaba una crítica de los Rolling Stones a David Bowie a esta altura del partido, pero sucedió. En medio de la promoción de la gira “No Filter” que harán las “majestades satánicas” en Reino Unido, el baterista Charlie Watts hizo algunas polémicas declaraciones sobre la música del “Duque Blanco”.

En relación a los más de 70 años que tienen los integrantes del grupo y los 60 que llevan de giras, Watts se refirió a un potencial retiro: “”Me encanta tocar la batería y me encanta tocar con Mick, Keith y Ronnie, no sé sobre el resto. No me molestaría si los Rolling Stones dijeran que es todo. Suficiente”.

Sobre la actual rutina en las giras, reflexionó: “Keith (Richards) es excelente para decir que una vez que vas, sigue adelante. La gran preocupación para mí es estar lo suficientemente bien. Afortunadamente, no trabajamos como solíamos hacerlo. Hay grandes brechas entre cada show”.

El baterista de los Rolling Stones espera un final ameno para el grupo: “Odiaría que se disolviese de forma no amistosa. Me gustaría que Mick, o yo, o Keith, o quien sea diga ‘no quiero hacerlo más’, por el motivo que sea. Y que simplemente digamos: ‘Ya está'”.

Después de cinco años, los Rolling Stones brindarán shows por Reino Unido. De mayo a julio, tienen recitales programados en Dublin, Londres y Manchester, entre otros. Las entradas estarán a la venta a partir del 2 de marzo y muchos fans ya se quejaron del alto precio de las mismas.

