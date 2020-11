Charlotte Caniggia aseguró que hay “acomodados” en el “Cantando 2020”

Fue en ese entonces cuando el panelista intentó defenderse. “Nosotros dos cantamos para el orto pero vos nunca fuiste al teléfono todavía, y yo ya fui tres veces. No sé si es acomodo, es un programa en donde pasa de todo. Si hay acomodados también es por otras cosas: vos venís con un montón de gente, algo que otros no pueden tener. Esos privilegios hablan de un acomodo también“, advirtió Ponce.

“Todo depende del Chato y (Fede) Hoppe“, expresó la hija de Mariana Nannis sin pelos en la lengua. Y agregó convencida: “Yo veo todo, me doy cuenta. Lo noto en un montón de cosas. En las previas… Bueno, él (en referencia a Lizardo) no tiene mucha previa. Pero en el jurado a veces lo veo también, le regalan puntaje“.

You May Also Like