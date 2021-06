Charlotte Caniggia, eliminada de “La Academia”

Showmatch tuvo su noche de eliminación luego de que tres parejas se enfrentaran en el duelo tras quedar sentenciadas el martes. Con libertad de elección, Débora Plager y Nicolás Villalba hicieron un “informe musical”, Pachu Peña y Flor Díaz apostaron a una temática tanguera, y Charlotte Caniggia y Nacho Gonatta cantaron a dúo el tema “Barbie girl”, de Aqua.

“Charlotte vino a robar”, soltó Ángel De Brito cuando fue consultado por Marcelo Tinelli sobre los desempeños en el duelo. La participante respondió con un agravio y tuvo un entredicho con Pampita.

“No podés decir esa palabrota. No me parece, estás desubicada”, señaló Pampita y Charlotte quiso defenderse: “No es así, es un chiste, nada te viene bien”.

La modelo, molesta, retrucó: “No me gusta, no me parece que es el trato que tenemos que tener. No es un chiste”.

Finalmente, la pareja salvada por el jurado, por decisión unánime, fue Pachu Peña-Flor Díaz.

Por último, el público decidió, por el 55.40% de los votos, que Débora Plager y Nicolás Villalba continúen en La Academia.

De este modo, Charlotte Caniggia y Nacho Gonatta se despidieron del certamen.

Comentarios

comentarios