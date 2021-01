Chiche Gelblung se vacunó contra el coronavirus

Tras un 2020 cargado de preocupación por la pandemia de coronavirus y en medio del actual crecimiento de la curva, para muchos llegó el alivio con las vacunas y uno de los que ya se dio el antídoto contra el Covid-19 fue Samuel “Chiche” Gelblung.

El periodista sorprendió a su panel de “Polémica en el bar” al contar que se dio la vacuna china, confesó cómo se sintió y cómo fue el proceso. “Me vengo de vacunar. Participé del protocolo de la vacuna china. Te sacan sangre, te hacen prueba de HIV, te cagan a pinchazos…“, aseguró al aire la noche del martes.

Cabe destacar que Chiche tiene 76 años y por lo tanto, pertenece al grupo de riesgo por rango etario. Por tal motivo, la figura de América no dudó a la hora de presentarse al protocolo de la vacuna china, país del cual brotó el virus a comienzos del 2020 y se expandió en el mundo con un alto índice de mortalidad.

“Una dosis sola que cubre el 95 por ciento. Me la dieron en el brazo y duele. Estaba sordo antes de la vacuna“, continuó el periodista con su típico sentido del humor. En cuanto a su elección, Chiche fue consultado del porqué no se dio la vacuna rusa. “Hice todo el trámite yo. La rusa no me corresponde por la edad, no se la da Putin, me la voy a dar yo…“, cerró el periodista. (Exitoina)

