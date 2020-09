Christian Sancho se refirió a lo que dijo acerca de la diversidad

El actor y modelo se refirió a lo que dijo acerca de la diversidad, y contó cómo fue la reacción de su familia.

Hace unos días Christian Sancho se refirió en una entrevista con Revista Caras a su sexualidad. “El amor no tiene género ni rótulos o carteles especiales. Se puede vivir con una mujer o con un hombre de la misma manera si hay sentimientos. El machismo es lo peor que nos pudo pasar en la vida. Creo que amar es ser honesto a sí mismo. Y yo no hago lo que no me gusta que me hagan. Soy de un pensamiento muy libre. Fiel a mi corazón. Siento que si sigo lo que mi corazón me dicta voy a encontrar el éxito sin importar el nombre ni el sexo“, expresó.

Entre las distintas repercusiones que tuvieron sus palabras, el actor contó que su hija Camille se lo tomó muy bien. “Mi hija está súper orgullosa, mi hija me agradecía que hable de esta manera porque era el pensamiento de muchos jóvenes, casi con 20 años me lo agradecía enormemente no solo por ella, sino por todas las personas que conoce. Los jóvenes tienen la posibilidad y la capacidad de amar de manera inteligente“, aseguró en diálogo con el programa radial Agarrate Catalina.

Por otro lado, el modelo se refirió al conflicto que tuvo con la marca de ropa interior Lody, que hizo un posteo en redes sociales anunciando su desvinculación con la marca justo cuando salió su entrevista con Caras.

“No está bueno porque siempre me manejo con la verdad, con respeto, no me gusta esa posibilidad de entrar en una polémica que no existe. Hay cosas de las cuales no están buenas. No me interesa que una empresa pierda dinero ni hacerle juicio a ninguna empresa, no me va eso de hacer un juicio a un trabajador“, aseguró.

“Acá hubo un malentendido, evidentemente de parte de los dos, porque estábamos en una negociación. Yo no voy a romper un vínculo de tanto éxito con una empresa que nos hizo tan bien y con tanto éxito a los dos. Me parece que acá hay teléfonos descompuestos que tenemos que arreglar. Lo que voy a hacer es hablar y tener la posibilidad de un acuerdo porque no hay mala fe de ninguna de las partes. Ni de la empresa ni de mi parte. La empresa tiene todo el derecho de no querer renovar. No me gustaron las formas, despedirme por un posteo en Instagram. Quiero que esto termine de una buena manera por el buen vínculo que tuvimos“, argumentó. (Pronto)

