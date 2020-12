Chubut: Diputados de la UCR se van de Juntos por el Cambio

La ruptura fue confirmada por el presidente de esa bancada, Manuel Pagliaroni, quien sostuvo que “nosotros hemos tomado la determinación, sin con esto imputar delito alguno porque no nos corresponde, pero de ahora en más seremos bloque de la Unión Cívica Radical, separados del PRO, al que no consultaremos estrategias de aquí en más ni tampoco lo haremos partícipe en la labor parlamentaria”.

