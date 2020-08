Científicos aseguran que por el turismo y la deforestación, más virus saltarán de animales a humanos

La científica que participó en el desarrollo y las pruebas de una vacuna universal contra la gripe, también cree que en el futuro habrá un brote de otra potente cepa de gripe, similar al observado durante la temporada 2017-18: “Habrá otra pandemia de gripe en el futuro. Volverá a aparecer, pero no sabemos qué subtipo de gripe será”, anticipó al diario inglés The Independent.

