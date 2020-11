Cientos de vecinos homenajearon a Diego Maradona en los barrios donde vivió

“Al Diego no lo vi jugar, no lo puedo defender como jugador ni como persona, me parece más que nada en lo que genera en la gente y en lo que va a quedar”, destacó Alejandro.

“Fue lo más grande que hay, no se va a repetir nunca en la vida y no se va a poder superar, es un sentimiento sin haberlo conocido, como un pariente más”, dijo el hombre.

“Olele olala, el que no quiere al Diego no quiere a su mamá”, cantaron unas 300 personas en la puerta de la casa ubicada en Azamor 523 de Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, donde nació el astro futbolístico.

