Cinco hombres van a juicio por asociación ilícita

“Estos daños fueron provocados con un doble propósito: por un lado, en represalia por no acatar los requerimientos de la miembros de la organización; y, por el otro, como estrategia para generar inquietud y temor hacia los restantes camioneros, las empresas renuentes o rebeldes a sus exigencias ilegales e, incluso, otras empresas. Existía una suerte de acción ejemplificadora para quienes no obedecían o tenían pensado no acatar las exigencias ilegales o rebelarse”, agregó.

