Cinthia Fernández defendió el uso de la “maquinita” facial

Creo que es un día qué hay que dar la cara y también llevar tranquilidad a la gente! Al menos siempre me manejo así frontal 😘 PORFA es largo pero mírenlo todo 🙏 De parte mía y de @cinyvos que es mi equipo de venta ,todo mi amor para Uds y espero haber sido clara 😊 .