Cinthia Fernández habló de su renuncia a Mentiras Inteligentes

La bailarina dio detalles de la interna con la producción de la obra teatral.

En las últimas horas se dieron varias versiones en torno a la obra Mentiras Inteligentes: la primera fue que Fede Bal sería desvinculado de la misma, y la segunda, que Cinthia Fernández había renunciado. Sin embargo, ninguna de las dos cosas finalmente será así.

Este miércoles en LAM, la bailarina dio detalles de lo que sucedió. “Es verdad que ayer a la tarde renuncié a la obra por dos motivos. Uno fue el miedo (a contraer covid) porque pasaron cosas que a todos nos pueden asustar, porque la fiesta de Fede existió. Mis hijas son pacientes de riesgo y tengo miedo. Pero tengo que salir a laburar, y nunca paré en la pandemia“, expresó.

Además, Cinthia contó qué sucedió con la producción de la obra: “Me acusaron de haber dicho que Federico estaba removido de la obra, de que iba a ser reemplazado. A Fede no le dijeron que le estaban buscando reemplazos y me quieren echar la culpa a mí. Ahí está el conflicto. A mí eso no me gustó“.

“En el momento en que me fui del grupo de la obra, me pareció poco profesional de parte de la producción que le digan a Pallares que me había ido. Antes de llamar a Adrián Pallares me tendrían que haber llamado a mí para preguntarme por qué me iba“, agregó.

Por último, explicó por qué continuará en Mentiras Inteligentes: “Estoy en la obra porque me pidieron disculpas por todo el mal manejo, y eso también lo quiero decir. Porque hubo un mal manejo desde la primera fiesta de Fede y el Polaco. Nos tendrían que haber juntado a todos y decirnos que estaban pagando los sueldos, por lo que todos nos teníamos que cuidar, porque todos somos de riesgo“.

