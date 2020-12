Cinthia Fernández liquidó a Cau Bornes en su cara

La “angelita” no se guardó nada tras la visita del ex de Valeria Lynch al estudio. La respuesta de él no fue menos picante.

Cinthia Fernández no perdió la chance de defenestrar la actitud de Cau Bornes en frente del rostro del ex de Valeria Lynch. La “angelita” no se bancó que el cantante le pidiera 200 mil pesos mensuales a Valeria y en medio de LAM le dijo “rastri”.

“Mal caballero. No me gustan los chabones que piden una manutención cuando se estuvo criando a su hija. No considero que tuvieras más carrera antes de conocerla a Valeria. Tu reclamo es injusto y es desagradecido para con una mujer que le dio más amor a tu hija que nadie. Y eso lo hacen pocas minas”, exclamó Cinthia ante la desorientada mirada de Cau.

“Sos un rastri pidiéndole. Sorry. Un rastrero“, disparó la ex de Defederico. Como respuesta, Bornes le dijo que también es una “rastrera” y le preguntó cuál es su opinión sobre él teniendo en cuenta que no lo conoce.

“Opino que un tipo que pide una compensación elegantemente… Dejate de joder, la que laburó fue ella. ¿Quién te conocía a vos?”, retrucó ella. (Pronto)

