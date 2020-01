Cinthia Fernández renunció a LAM tras sufrir el robo de sus ahorros

Absolutamente desbordada luego de perder sus ahorros en dólares, Cinthia Fernández le envío un audio a la producción de Los Ángeles de la Mañana. “Me sacaron todo, tenía mis ahorros ahí. Me sacaron todo, los documentos, las tarjetas. No voy a ir, no puedo ir, me están pasando muchas cosas. No voy a ir más. No puedo ir más, no quiero ir a ningún lado, no quiero más nada”, dijo la panelista, en pleno llanto.

Al volver al piso, Ángel de Brito se mostró sorprendido por el mensaje de Fernández. “Estos son los audios que mandó hoy, después de lo que le pasó. Cuando la producción se comunica con ella, dice que no va a a venir más a LAM. Acá tenemos su silla. Dice que quiere renunciar. Evidentemente está sobrepasada, siente que es el fin del mundo que Martín Baclini la haya dejado. Hasta mañana le guardamos la silla, después no sé…”, fue la advertencia del conductor de eltrece.

Horas antes, Cinthia había publicado un video en Instagram clamando por la devolución de sus dólares. “Por favor, necesito que la persona que ayer (domingo) se llevó mi billetera en el Jumbo de Escobar… Yo subí las bolsas al auto y me dejé la cartera en el carro, y necesito que por favor me la devuelva”, arrancó.

Luego, se explayó quebrada en llanto: “Tenía mis ahorros porque iba a cambiar plata. Tenía dólares, pero los dólares fueron denunciados, así que no los van a poder usar. Les pido que por favor me lo devuelvan y me lo dejen acá, en el Jumbo. Yo les doy recompensa. Pero necesito ese dinero porque eran los ahorros que tenía con mucho esfuerzo. Por favor, ayúdenme”, agregó visiblemente angustiada.

“En el supermercado ya están avisados y está todo denunciado. No van a poder usar nada, así que devuélvanmelo, por favor. Tenía todos mis documentos y los de las nenas”, completó. Por otra parte, en otros mensajes escritos aclaró: “Por favor, si tenés honestidad dejáme las cosas en el barrio Los Aromos, Escobar. Nadie va a preguntar quién fue, solo déjenlo ahí, por favor”. (Ciudad Magazine – Youtube)

