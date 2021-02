Cinthia Fernández se lanzará como candidata a diputada

En el intercambio con sus colegas, la angelita hizo hincapié en el tema que más la convoca para meterse en este ambiente. “Yo me quiero abocar a las cuestiones de familia. Más que nada el tema de la ley de adopción”, declaró. Finalmente, Cinthia Fernández contó que le gustaría estudiar ciencias políticas y que “hoy no se ve preparada para debatir”. (Exitoina)

En ese orden de ideas, la influencer citó el caso del piloto automovilístico devenido en legislador. “(Marcos) Di Palma fue diputado. No tiene título secundario. Lo compró y lo dijo en la televisión. Y no fueron tan duros”, apuntó la mamá de Charis, Bella e Isabella.

“La propuesta fue hace 5 meses, del mismo partido que Amalia (Granata)”, recordó la ex participante del Cantando (El Trece).Y luego agregó: “Yo entiendo que no tengo una formación política, pero también hay mucha gente que no tiene esa formación y está ahí por ser familiar de”.

