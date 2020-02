Cinthia Fernández se solidarizó con Virginia Gallardo

El testimonio de Virginia Gallardo al blanquear su disgusto por tener que renunciar en malos términos a Polémica en el Bar puso a Mariano Iúdica en el blanco de las sospechas. De hecho, Cinthia Fernández, quien hizo público su desagrado con el conductor tras su abrupta desvinculación del programa de Kuarzo, se descargó en Twitter al comentar una entrevista de Ciudad a Liliana Parodi, la gerente de programación de América, quien afirmó: “Por el cuidado que merece como mujer, vamos a hablar con Gallardo y con la productora”.

Picante, Cinthia reaccionó: “Me parece perfecto que lo hagan con Vir y también con todas las que nos pasó lo mismo Liliana Parodi. Porque somos bastantes y jamás se acercaron a nadie, y uno calla porque sino te cierran las puertas del canal. Bastante cruel el medio, es hora que cambien”.

Entonces, Ciudad se comunicó con quien fuera panelista de Involucrados hasta diciembre de 2018 y se explayó: “Somos varios lo que salimos del canal así. Y uno no habla por miedo a que le cierren las puertas y es algo que no debería pasar. Cuando me fui de Involucrados me llamaron mis compañeros, y eso me reconfortó. Me sentí bien. Pero Mariano no me llamó y era el conductor del programa. Hace poco dijo que entre nosotros estaba todo bien, y de hecho él me pasó el contacto para que este fin de semana vaya a trabajar a los carnavales de Formosa. Pero no se trata de conseguir un trabajo, sino hablar porque me quedé sin laburo cuando más lo necesitaba”. (Ciudad Magazine)

