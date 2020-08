Citan a indagatoria a Darío Nieto, el secretario de Macri y de los exjefes de la AFI

El juez también dispuso que se cite a ampliar su indagatoria a la ex empleada de la Dirección de Documentación presidencial, Susana Martinengo , y a una veintena de ex agentes de la AFI que integraban los grupos de Whatsapp identificados como “Super Mario Bros”, “Grupo Pilar”, “Grupo Argentina”, “Grupo Las Tres” y “Grupo Cueva”.

