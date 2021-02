Claudia Fontán será parte de “Masterchef Celebrity”

Los confirmados son: Carmen Barbieri, la conductora Flavia Palmiero, Juanse –líder de Los Ratones Paranoicos–, el actor Gastón Dalmau, la humorista Dani La Chepi, la actriz Andrea Rincón, el cantante Cae, la actriz Candela Vetrano, el periodista deportivo Fernando Carlos, el actor Daniel Aráoz, la periodista y escritora María O’Donnell, el ex futbolista Mariano Dalla Libera, la conductora Sol Pérez, y recientemente anunciaron la incorporación del ex jugador de básquet Hernán El Loco Montenegro, el mediático Alex Caniggia, Georgina Barbarossa y Claudia Fontán. (Primicias ya)

