Claudia Villafañe recordó a Diego Maradona tras ganar Masterchef Celebrity

La empresaria se consagró como la gran ganadora del certamen de cocina.

Este lunes por la noche Claudia Villafañe se consagró como la gran ganadora de Masterchef Celebrity Argentina, en una tensa final contra Analía Franchín. Tras recibir el trofeo de manos del jurado, la empresaria dijo unas breves palabras que emocionaron a todos los presentes.

“Falta gente que me gustaría que esté acá y que no puede estar. Empezando por mi nieto, que se fue a ver a su papá, Roma, que su papá no quiere que la vean en tele, mi mamá, que no está bien de salud, el papá de mis hijas, que no está”, afirmó Claudia entre lágrimas.

A mediados del mes pasado, Claudia también le había dedicado un plato a Diego en su reincorporación al concurso tras el fallecimiento del ex futbolista. “No quería decir nada. Yo no hablé ni hice ningún homenaje pero esto va para el papá de mis hijas“, afirmó tras recibir una estrella dorada por su creación. (Pronto)

