Clima tenso y “todos afuera”: la nueva regla de Beccacece en Racing

La decisión la tomó el propio entrenador, quien ya hizo lo mismo en Independiente, luego de la dura derrota ante Atlético Tucumán (4-1) en el torneo local. Sin embargo, esto no cayó para nada bien puertas adentro, sobre todo por lo que sucedió ayer en la reunión entre el ex ayudante de Jorge Sampaoli y el cuerpo médico para evaluar el menisco de Marcelo Díaz y decidir si lo operan o no.

Es que el técnico mandó a “todos afuera”, salvo los jugadores, el preparador físico y un médico. Esto quiere decir que no hubo kinesiólogos -a menos que tengan que tratar a un lesionado-, personal del club, como los que graban la práctica, ni prensa. El mensaje es claro: Beccacece quiere hermetismo al máximo para que no se filtre información relacionada al equipo y a los posibles lesionados.

