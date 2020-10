“Cobra Kai”: salió el tráiler y la fecha de estreno para la temporada 3

Por supuesto, las imágenes no vinieron solas, y también se difundió cuando llegará la tercera parte de esta exitosa serie, la continuación de Karate Kid. La tercera temporada arribará al servicio de streaming el próximo 8 de enero, del 2021. Además, desde la producción ya anunciaron que hubo una renovación para la cuarta parte. Aunque tranquilos, de esa sí que no hay fecha para su estreno.

You May Also Like