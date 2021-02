Cocineras apoyaron a la joven que denunció a Pablo Massey por acoso

“Hablé con una de las encargadas, le conté y le dije textualmente: ‘¿es normal que Pablo le toque el cul… a las empleadas?’, y ella me respondió ‘sí. Tenés dos opciones: no hacés nada porque es un viejo gagá y todos los sabemos, o le pegás una cachetada. Las dos son válidas’“, reveló Trinidad en su descargo que alcanzó las 13 mil reproducciones.

You May Also Like