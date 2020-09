Colegios privados piden acceder al plan Ahora 12 para evitar la morosidad

El problema no queda solo en los primeros años de la educación. Según un estudio publicado en agosto por la Junep y Aiepba, a nivel nacional, el retraso en el pago de cuotas escolares es del 65%. Por todo esto, solicitaron que les habiliten el ingreso al Ahora 12, para que las familias puedan financiar sus deudas del 2020 y continúen con la escolaridad privada de sus hijos. En la carta recuerdan la ley establece que los padres deben pagar las deudas del año anterior para inscribir a sus hijos en el próximo ciclo lectivo, por lo que el número bajará considerablemente en caso de no habilitar las cuotas.

