Comercios de materiales para la construcción y electrodomésticos deben informar precios

La transferencia de los datos deberá realizarse en forma completa, antes de los horarios límite señalados. La información suministrada rige sólo para el día en que fue remitida; de no recibirse la misma en un día de actividad comercial, o si ésta se presentara y no fuera validada por el sistema, no se publicará ningún dato del punto de venta para el día en cuestión, siendo el comercio pasible de las sanciones correspondientes”

You May Also Like