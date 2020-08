Cómo cambiar la cuenta bancaria para cobrar el IFE

Desde la ANSES informaron que cerca de 1,5 millones de beneficiaros no pudieron cobrar las dos primeras tandas del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), porque las cuentas bancarias que habían registrado estaban inactivas.

En diálogo con Crónica, la titular de ANSES, Fernanda Raverta dio más detalles. “Detectamos 1,5 millones que tenían CBU que no usaban o que se les había cerrado por no estar activa, lo que generó que algunas de estas personas quedaran sin cobrar”, explicó.

“A este universo, que es muy acotado, le estamos pidiendo que pidan turno en el banco, para poder activar la cuenta y cobrar los $10.000”, agregó Raverta.

Para regularizar la situación y hacer efectivo el ingreso, se puede cambiar la cuenta o reactivar una inactiva. En el primer caso, quienes no pudieron reactivar la CBU recibirán un mensaje de texto del organismo para elegir otra cuenta bancaria a través de la que se podrá cobrar el IFE. O bien, se puede registrar una nueva CBU. Para esto, se debe ingresar al aplicativo de Anses y anotar las 22 cifras de la CBU elegida.

Por otro lado, se puede contactar al banco correspondiente por teléfono y seguir los pasos para acceder a “cuentas”. También se puede hacer el trámite a través de homebanking.

IFE: requisitos para acceder

– Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

– Tener entre 18 y 65 años de edad.

– Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de:

— un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado.

— ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos.

— una prestación de desempleo.

— jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

— planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

