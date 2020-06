Cómo dio el tercer test que le hicieron a Carlos Bilardo

La información fue ratificada a Télam por allegados a la familia del ex entrenador del seleccionado argentino, de 82 años, quienes confirmaron que Carlos Bilardo “ya fue trasladado a Senior Home (el centro asistencial donde de encontraba previamente), porque al estar en buen estado no tenía sentido que siguiera internado en el IADT (Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento)”.

