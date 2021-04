Cómo fue el debut de Carmen Barbieri en MasterChef

“Me emocioné. Es lindo, tenés una luz, un aura espectacular. Entraste sencilla pero con mucha luz. Me alegra que estés acá, te vas a divertir“, comentó el chef italiano. Además, Betular agregó: Quería verte en estas cocinas. Fede (Bal) es parte de esta familia. Nosotros somos una familia. No te conocía personalmente pero verte acá completa esta familia”.

Desbordada de felicidad, al cruzar la puerta y entrar a la cocina del certamen, Carmen manifestó: “¡No puedo creer que estoy en MasterChef, me emociono! Lo primero que hice cuando desperté en el sanatorio fue preguntar si había empezado el programa. Mi hijo me dijo lo que importaba era mi salud“. Al mismo tiempo, la artista celebraba “estar viva” y sus compañeros y compañeras expresaban con sonrisas esta nueva y esperada llegada.

