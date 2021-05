¿Cómo hacer para que Google Chrome se actualice con el aspecto de Android 12?

Probablemente a tu smartphone le queden muchos meses para recibir Android 12 de forma oficial y estable. No tienes por qué preocuparte: hay un pequeño truco para que puedas empezar a tener la interfaz de Material You en tu móvil con Android 11, Android 10 o cualquier otra versión. La clave está en Google Chrome y su última actualización, Chrome 90. Hay un ajuste que permite cambiar ligeramente el estilo del navegador para parecerse más a un móvil con Android 12. Es algo sencillo que todo el mundo puede probar gratis.

