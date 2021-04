Cómo le fue a River en El Monumental desde su vuelta

A priori, Marcelo Gallardo no modificaría mucho el once inicial que viene de arrancar en el 1-2 ante San Lorenzo , la principal duda pasa por si juega Milton Casco en el mediocampo o suma un delantero más como Federico Girotti o Lucas Beltrás . Además, el “Muñeco” tenía pensado poner a Matías Suárez , que ya recibió el alta tras varias semanas marginado por un problema en la rodilla, pero es contacto estrecho de un caso de Covid-19.

