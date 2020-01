Cómo recuperar el tamaño de la ropa encogida por el lavarropas

Sin dudas lo que esta situación tiene de común, lo tiene de desesperante. Sacar cualquier prenda del lavarropas y descubrir que se encogió debe ser una de las sensaciones más molestas que se puede experimentar cuando de la limpieza del hogar se trata.

Y esto se debe a que no sólo no es nuestra culpa sino que es algo imposible de prever con antelación. Ante esto no queda otra opción más que regalar la prenda o ”reciclarla” y transformarla en otra cosa.

Sin embargo, para aquellos a quienes el lavarropas les haya jugado una mala pasada, existe un método que se presenta como la ”solución milagrosa” a este tipo de problemáticas.

En tan solo tres simples pasos podemos recuperar el tamaño de nuestra prenda y sólo necesitamos agua tibia y shampoo para chicos.

Lo primero que vamos a hacer es poner una buena cantidad del agua tibia en un balde o en el recipiente que deseemos siempre y cuando entre el pantalón, la remera o camisa que deseemos restaurar.

Luego, hay que agregar el elemento sorpresa: una tapa del shampoo para niños y después, la prenda en cuestión la cual dejaremos reposar por 30 minutos.

El último paso es el que al fin y al cabo le devolverá el tamaño. Primero vamos a estirar la prenda para ir aflojando las fibras, después la vamos a escurrir suavemente y sin enjuagarla.

Una vez que no quede agua en ella, vamos a estirarla sobre una toalla grande, enrollar la toalla para que le quite la humedad y después volvemos a repetir el estirado de la prenda hasta que veamos que alcanza el tamaño deseado.

De esta manera, no importa cuántas veces el lavarropas achique una pieza fundamental de nuestro guardarropa, tenemos un método infalible para solucionarlo.

