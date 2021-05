¿Cómo saber si tus estufas están listas para una nueva temporada invernal?

Uno de los puntos más importantes es la ventilación. Si bien sabemos que las ventanas y cualquier hendija significa ingreso de frío, no por ello debemos cerrar todo herméticamente, ya que en el caso de que algún artefacto no funcione bien, la ventilación podría salvarnos la vida. Además, se le debe sumar que en tiempos de coronavirus, también cumple un rol central para evitar la propagación del virus en lugares cerrados.

