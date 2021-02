Cómo será el descuento que aplicará Absa en las facturas de agua

El subsecretario de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Jelinski, aseguró hoy que todos los usuarios de la ciudad que no tuvieron o no tienen agua “tendrán un descuento” del servicio en las próximas facturas y señaló que la medida se aplicará hasta el 31 de marzo, con la posibilidad de que se extienda.

