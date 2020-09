Cómo será el sistema de calificación de los alumnos en CABA

A partir del brote del coronavirus y la cuarentena obligatoria que se llevó a cabo en el país, los alumnos debieron dejar de asistir a las aulas y volcarse a la educación virtual. Desde el Gobierno nacional determinaron que los estudiantes no repetirán de año aunque eso no significa que los jóvenes que acuden a las escuelas de la Ciudad deben ser calificados por sus docentes.

